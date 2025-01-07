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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Араухо дал согласие на переход в «Юве» на правах аренды. Защитник «Барсы» хочет получать больше игровой практики

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли прилагает большие усилия для подписания уругвайского защитника с испанским паспортом – сейчас «Ювентус» может подписывать только игроков из ЕС, поскольку все места для неевропейцев уже заняты.

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