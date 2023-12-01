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Раскрыты имена самых дорогих российских артистов на корпоративах

Раскрыты имена самых дорогих российских артистов на корпоративах

Раскрыты имена самых дорогих российских артистов на корпоративах. Отмечается, что самым высокооплачиваемым исполнителем является Филипп Киркоров, а на втором месте по размеру гонорара находится лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

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