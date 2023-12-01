Раскрыты имена самых дорогих российских артистов на корпоративах. Отмечается, что самым высокооплачиваемым исполнителем является Филипп Киркоров, а на втором месте по размеру гонорара находится лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии