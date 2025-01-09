Уникальную методику хирургического восстановления слуха разработали в городе

Специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского создали и запатентовали инновационную методику для восстановления слуха у пациентов с отосклерозом.
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