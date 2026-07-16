Банк Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт действующим клиентам. Теперь клиенты с открытым счетом могут оформить заявку на доставку карты в мобильном приложении и интернет-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн», а также адаптивной веб-версии онлайн-банка для мобильных устройств.
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