Палестинец пытался протаранить солдат Израиля автомобилем

РЕН ТВ НовостиПалестинец пытался протаранить солдат Израиля автомобилем ЦАХАЛ (архив) Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвасилий уткинМусульманам пора учить историю 5 июня 1967 года 7:45 утра израильские Военно-воздушные силы нанесли первый удар по египетским авиабазам и РЛС. Затем по египетским авиабазам был нанесён второй удар. В результате израильские ВВС установили полное господство в воздухе, уничтожив 304 из 419 египетских самолётов. Позднее были разбиты ВВС Иордании и Сирии, нанесён серьёзный ущерб иракской авиации в районе Мосула. Началась война Израиля с Египтом, Иорданией, Сирией и Ираком. Она получила название Шестидневной войны, т. к. активные боевые действия продолжались с 5 по 10 июня 1967 года. В результате этой войны израильскими войсками был захвачен весь Синайский полуостров (с выходом на восточное побережье Суэцкого канала) и Сектор Газа у египтян, западный берег реки Иордан и восточный сектор Иерусалима у иорданцев и Голанские высоты у сирийцев. Таким образом, Израиль увеличил территорию государства в 3,5 раза. Предшествующие события Перед войной обстановка на Ближнем Востоке стала стремительно накаляться весной 1967 года. 18 мая 1967 года египетский президент Гамаль Насер потребовал вывести силы ООН с линии перемирия с Израилем и берега Тиранского пролива. Насер ввел на эти позиции войска Египта и закрыл выход для израильских судов из залива Акаба в Красное море. 30 мая к египетско-сирийской коалиции присоединился иорданский король Хусейн. Было объявлено о блокаде израильского побережья. Ближний Восток быстро скатывался к очередной арабо-израильской войне. Надо сказать, что Москва не была сторонником этой войны. Но Советский Союз, во многом благодаря инерции, был вынужден морально и политически поддерживать арабскую коалицию. 23 мая 1967 года Москва заявила, что поддержит арабские страны, если на них нападет Израиль. Однако египетскому президенту при этом прозрачно намекнули, что СССР останется в стороне, если Каир первым развяжет войну против еврейского государства. Кроме того, необходимо сказать, что в этой войне были заинтересованы обе стороны конфликта. Наблюдатели отмечали в тот период в столицах арабских стран (Каире, Дамаске и Аммане) настоящий военный психоз. По национальным радио и телевидению постоянно передавали военные марши. После исполнения последних, как правило, в сторону Израиля и Соединенных Штатов следовала порция угроз. Моральный дух населения поднимался оптимистичными репортажами из расположения войск, которые были развёрнуты вблизи арабо-израильских границ. Израиль же хотел решить задачу по получению ряда стратегических позиций, уничтожить накопленный военный потенциал противника. Арабские государства весной 1967 года принимали активные меры по повышению боеготовности своих вооружённых сил и их развёртыванию. 14 мая Каир начал приведение своей армии в полную боевую готовность. Войска были развёрнуты в зоне Суэцкого канала и вокруг неё, а 15 мая египетские силы были переброшены на Синай и начали концентрироваться у границы Израиля. 21 мая в Египте объявлена всеобщая мобилизация. К 18 мая были развёрнуты сирийские войска в районе Голанских высот. Иордания приступила к мобилизации 17 мая и завершила её 24 мая. 30 мая было заключено соглашение о взаимной обороне между Каиром и Амманом. 29 мая алжирские войска направлены в Египет, а 31 мая иракские войска – в Иорданию. Арабские государства готовились «сбросить евреев в море». Израильские танки, наступление на Голанских высотах 9 мая 1967 года израильский парламент (кнессет) предоставил правительству полномочия на проведение военной операции против Сирии. В то время отношения двух стран были обострены из-за трёх основных причин: 1) конфликта из-за водных ресурсов (проблема водостока Иордана), 2) конфликта из-за контроля над демилитаризованными зонами вдоль линии прекращения огня 1948 года, 3) из-за поддержки Дамаском военизированных группировок палестинских арабов, которые совершали диверсии против Израиля. Во второй половине мая в Израиле началась мобилизация резервистов первой очереди. 20 мая Израиль завершил частичную мобилизацию (по другим данным, полную).
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