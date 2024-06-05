Алтайские таможенники задержали грузовик с медом по дороге в Казахстан

Необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, у перевозчика не было Партию меда весом более 300 кг задержала мобильная группа Алтайской таможни при незаконном вывозе из России.
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