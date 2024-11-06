Не сумев изолировать нашу страну, не сумев одолеть ни на поле боя, ни в экономике

ДМИТРИЙ ЛЕКУХ «Дело тут даже не в том, что Поветкин с Дроздом давно завершили карьеры: профессиональные боксёрские ассоциации, в рамках которых они соревновались, как и другие профессиональные лиги (хоккейная NHL, баскетбольная NHA, естественно, NFL с её американским футболом), никогда не желали иметь дело не только с WADA, но и с самим МОК.