Бернем поддержал Украину. Российский военный корабль ответил недвусмысленно

В понедельник, в первый день пребывания на посту премьер-министра Энди Бернема, российский военный корабль провел редкие учения с боевыми стрельбами у берегов Великобритании, сообщило Министерство обороны королевства.
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