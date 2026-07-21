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Бернем поддержал Украину. Российский военный корабль ответил недвусмысленно

Бернем поддержал Украину. Российский военный корабль ответил недвусмысленно

В понедельник, в первый день пребывания на посту премьер-министра Энди Бернема, российский военный корабль провел редкие учения с боевыми стрельбами у берегов Великобритании, сообщило Министерство обороны королевства.

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