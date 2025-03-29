Европу обвинили в противостоянии Трампу по Украине без альтернативного плана

Telegraph: У ЕС нет альтернативы плану Трампа по решению украинского конфликта Страны Евросоюза (ЕС) противостоят мирным инициативам по Украине, которые выдвигает президент США Дональд Трамп, но при этом у них нет альтернативного плана по разрешению конфликта.
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