Европу обвинили в противостоянии Трампу по Украине без альтернативного плана

Telegraph: У ЕС нет альтернативы плану Трампа по решению украинского конфликта Страны Евросоюза (ЕС) противостоят мирным инициативам по Украине, которые выдвигает президент США Дональд Трамп, но при этом у них нет альтернативного плана по разрешению конфликта.