США ударили по 13 городам Ирана, хуситы атаковали саудовские нефтяные танкеры Центральное командование США (CENTCOM) официально объявило о начале очередной серии.
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США ударили по 13 городам Ирана, хуситы атаковали саудовские нефтяные танкеры Центральное командование США (CENTCOM) официально объявило о начале очередной серии.
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