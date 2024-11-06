Новый способ приготовить обычную картошку. Быстро, просто и очень вкусно

Хрустящие картофельные колобки с ярко выраженным привкусом сыра способны покорить даже гурманов. Привлекательные внешне, предельно простые в приготовлении они могут стать любимым блюдом выходного дня или полноценным ужином на скорую руку.
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