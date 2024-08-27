В консолидированный бюджет Татарстана за 7 месяцев поступило 298,6 млрд рублей

За семь месяцев 2024 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 298,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра финансов РТ Алла Анфимова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии