Список самых пугающих предсказаний Вольфа Мессинга: какие сбылись, а какие еще нет Алёна Юрьева Вольф Мессинг, известный советский предсказатель, до сих пор вызывает споры и интерес, несмотря на годы, прошедшие с его смерти.
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