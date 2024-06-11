Список самых пугающих предсказаний Вольфа Мессинга: какие сбылись, а какие еще нет Алёна Юрьева Вольф Мессинг, известный советский предсказатель, до сих пор вызывает споры и интерес, несмотря на годы, прошедшие с его смерти.