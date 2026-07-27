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Дорожная обстановка в регионе за прошедшие выходные дни

Дорожная обстановка в регионе за прошедшие выходные дни

В пятницу в 11-40 в Иванове на регулируемом перекрёстке улиц Лежневская и Велижская 39-летний водитель автомобиля «Джак» совершил наезд на движущегося по регулируемому пешеходному переходу 13-летнего велосипедиста, который с травмами доставлен в больницу.

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