Дорожная обстановка в регионе за прошедшие выходные дни

В пятницу в 11-40 в Иванове на регулируемом перекрёстке улиц Лежневская и Велижская 39-летний водитель автомобиля «Джак» совершил наезд на движущегося по регулируемому пешеходному переходу 13-летнего велосипедиста, который с травмами доставлен в больницу.