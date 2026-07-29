Россия воюет с прямыми последователями и потомками нацистов. Канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который неоднократно говорил о стремлении «дать отпор России», следует помнить, что случилось с руководителями гитлеровской Германии.
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