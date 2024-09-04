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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» хочет подписать Родри в 2025 году. Игрок будет выбирать между продлением контракта с «Ман Сити» и переездом в Мадрид (AS)

Руководство клуба и главный тренер Карло Анчелотти хотят видеть 28-летнего испанского полузащитника в команде, как пишет AS.

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