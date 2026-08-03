Ukraine’s Drone Campaign Drives Russian Oil Refining to 24-Year Low

Russian crude processing fell to its lowest level in more than two decades in July after Ukraine expanded its drone campaign from refineries to tankers, pipelines and export infrastructure, according to The Moscow Times, citing Bloomberg analysis.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)