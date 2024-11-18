Десятилетний сын Градского заявил, что хочет стать профессиональным футболистом

У покойного композитора Александра Градского осталось двое детей от Марии Коташенко. Журналисты недавно смогли пообщаться с его старшим сыном, десяти летним Александром, и выяснили, кем он мечтает стать в будущем.
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