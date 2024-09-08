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Царьград

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На севере Москвы запустили новый магистральный маршрут

На севере Москвы запустили новый магистральный маршрут

Автобусы начали курсировать после открытия связки между двумя шоссе.В Москве открыли шестиполосную дорогу между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

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