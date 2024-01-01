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22 кота, которые в совершенстве познали искусство маскировки

22 кота, которые в совершенстве познали искусство маскировки

Настало время поговорить о котах-ниндзя. Да, такие, оказываются, тоже существуют. Их особое отличие — это умение скрываться буквально у человека на виду, и делать это так мастерски, что их талантам могли бы позавидовать даже шпионы.

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