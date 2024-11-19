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Экс-менеджер Александра Емельяненко хочет подраться с ним на RCC 21

Экс-менеджер Александра Емельяненко хочет подраться с ним на RCC 21

Бывший менеджер ветерана смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко Никита Бурчак заявил о желании сойтись с ним в поединке на предстоящем турнире RCC 21, проведение которого запланировано на 14 декабря в Екатеринбурге.

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