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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Elden Ring и Dark Souls готовы к повторному сотрудничеству с Джорджем Р.Р. Март...

Авторы Elden Ring и Dark Souls готовы к повторному сотрудничеству с Джорджем Р.Р. Март...

Авторы Elden Ring и Dark Souls готовы к повторному сотрудничеству с Джорджем Р.Р. Мартином или другими писателямиХардкорный ролевой экшен Elden Ring стал первой в истории студии FromSoftware совместной работой разработчиков и известного писателя Джорджа Р.

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