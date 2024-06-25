Авторы Elden Ring и Dark Souls готовы к повторному сотрудничеству с Джорджем Р.Р. Март...

Авторы Elden Ring и Dark Souls готовы к повторному сотрудничеству с Джорджем Р.Р. Мартином или другими писателямиХардкорный ролевой экшен Elden Ring стал первой в истории студии FromSoftware совместной работой разработчиков и известного писателя Джорджа Р.
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