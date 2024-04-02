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62ИНФО | Новости Рязани

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Депутата и руководителя РГУ Мурога назначили членом Совфеда

Депутата и руководителя РГУ Мурога назначили членом Совфеда

«С Игорем Мурогом нам предстоит работать в тесной связке, выстраивать эффективное взаимодействие с Федеральным Собранием, продвигать наши инициативы — для дальнейшего устойчивого развития региона», — написал глава Рязоблдумы Фомин.

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