Депутата и руководителя РГУ Мурога назначили членом Совфеда

«С Игорем Мурогом нам предстоит работать в тесной связке, выстраивать эффективное взаимодействие с Федеральным Собранием, продвигать наши инициативы — для дальнейшего устойчивого развития региона», — написал глава Рязоблдумы Фомин.
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