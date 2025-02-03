Префект СВАО рассказал, как будет развиваться округ в 2025 году

Сергей Мельников обозначил основные направлениях развития В округе разработают новый стандарт благоустройства дворовых территорий, проекты КРТ станут новыми точками роста в районах, продолжится развитие парка Яуза, в округе появятся флагманские библиотечные центры и начнется формирование сети бесплатных детских клубов для занятий единоборствами.
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