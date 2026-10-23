В День народного единства, 4 ноября, в Истре состоится масштабный трейловый забег «Народный трейл». Мероприятие, представляющее собой соревнования по бегу по пересеченной местности, пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
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