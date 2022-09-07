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Кирби: нет никаких признаков того, что Россия получила оружие от Северной Кореи

Кирби: нет никаких признаков того, что Россия получила оружие от Северной Кореи

Власти США не располагают информацией о том, Россия закупила и использует в Украине оружие из КНДР. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает в среду Reuters.

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