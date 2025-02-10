Комментатор Роман Скворцов 12 лет назад потерял жену и дочь

Комментатор Роман Скворцов в ночь на 9 февраля попал в реанимацию в Новосибирске с травмой головы. Пользователи в Сети напомнили, что пострадавший — человек непростой судьбы, он многое потерял за свои 49 лет жизни.
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