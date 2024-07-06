В преддверии Дня семьи, любви и верности расскажем об орловских милицейско-полицейских династиях, ставших участниками фотопроекта «Полицейские семьи: любовь, верность, долг»

Ни одно поколение представителей этих семей связали свою жизнь со службой в органах внутренних дел. В фотопроекте «Полицейские семьи – любовь, верность, долг» приняли участие представители трех поколений семьи Лысовых: Михаил Максимович, его сын Алексей, дочь Наталья и внучка Дарья.