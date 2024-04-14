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Игры с западом завели Эрдогана в тупик: на Россию можно больше не рассчитывать

Игры с западом завели Эрдогана в тупик: на Россию можно больше не рассчитывать

Россия не поможет Сегодня 185 прочитали Турция на грани больших перемен. Есть партия прозападников – те, кто хотел бы скорейших изменений, и правящая партия во главе с Эрдоганом.

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Комментарии
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Лев Добрый
Россия кормит турецкий султанат, а Эрдоган кормит точку &quot;У&quot; и водится с наркоманом зе-ля. ВОПРОС? А зачем снабжать предателя султана??? 👀😜👈👍😱
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16 час.
Стефания Новак
Эрдоган не надежный это было понятно давно. Ине не понятно почему наш Президент так ему доверял? Все видели кто такой Эрдоган ,. а Путин не видел?
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14 час.
Анатолий
Эрдогаша. Переезжай в Ростов. Там постепенно все бывшие кучкуются.
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1 час.

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