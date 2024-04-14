Россия не поможет Сегодня 185 прочитали Турция на грани больших перемен. Есть партия прозападников – те, кто хотел бы скорейших изменений, и правящая партия во главе с Эрдоганом.
Игры с западом завели Эрдогана в тупик: на Россию можно больше не рассчитывать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Россия кормит турецкий султанат, а Эрдоган кормит точку "У" и водится с наркоманом зе-ля. ВОПРОС? А зачем снабжать предателя султана??? 👀😜👈👍😱
Ответить
16 час.
Стефания Новак
Эрдоган не надежный это было понятно давно. Ине не понятно почему наш Президент так ему доверял? Все видели кто такой Эрдоган ,. а Путин не видел?
Ответить
14 час.
Анатолий
Эрдогаша. Переезжай в Ростов. Там постепенно все бывшие кучкуются.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии