Игры с западом завели Эрдогана в тупик: на Россию можно больше не рассчитывать

Россия кормит турецкий султанат, а Эрдоган кормит точку "У" и водится с наркоманом зе-ля. ВОПРОС? А зачем снабжать предателя султана??? 👀😜👈👍😱

Стефания Новак

Эрдоган не надежный это было понятно давно. Ине не понятно почему наш Президент так ему доверял? Все видели кто такой Эрдоган ,. а Путин не видел?