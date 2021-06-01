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Школы, котельная и лыжная база. Сколько проблемных контрактов заключило «УКС ГГО»?

Школы, котельная и лыжная база. Сколько проблемных контрактов заключило «УКС ГГО»?

Редакция TagilCity.ru изучила госзакупки МКУ «УКС ГГО», руководителем которого является Константин Сайтбурханов, и выяснила, что за последние три года учреждение заключило 38 контрактов, некоторые из которых были проблемными еще на стадии торгов.

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