Она тебе не баба: в Калуге взяли под стражу мигранта, напавшего на девушку в пиццерии

Два месяца проведёт в СИЗО преступник, ударивший администратора и грязно оскорбивший её коллегу.В Калуге взят под стражу и отправлен в следственный изолятор чернобородый мигрант Арслан, напавший в пиццерии на девушку-администратора.
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