Хочет привлечь внимание? Стала известна истинная причина высказываний Аллы Пугачевой о родине

Отношение людей к Алле Пугачевой сильно поменялось за последние пару лет. Если раньше ее любили и уважали почти все, то сейчас многие разочаровались в Примадонне, ведь она не только покинула страну в трудный для нее период, но и систематически делает нелестные заявления о родине.
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