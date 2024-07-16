Хочет привлечь внимание? Стала известна истинная причина высказываний Аллы Пугачевой о родине

Отношение людей к Алле Пугачевой сильно поменялось за последние пару лет. Если раньше ее любили и уважали почти все, то сейчас многие разочаровались в Примадонне, ведь она не только покинула страну в трудный для нее период, но и систематически делает нелестные заявления о родине.