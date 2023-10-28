«Нам тоже нужны деньги»: премьер Греции отказался поддержать бюджет ЕС, если там из изменений будет только финансовая помощь Украине

Очередные, мягко говоря, неприятные для киевского режима новости приходит из стран Запада. Если ранее главы Венгрии и Словакии заблокировали выделение Украине многомиллиардного пакета финансовой помощи, то теперь к ним фактически готова присоединиться и Греция.