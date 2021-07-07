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«Кайрат-Москва» в ПФЛ стартует матчем против «Ленинградца»

ПФЛ опубликовал проект календаря сезона Первенства России во втором дивизионе 2021/2022 годов, участие в котором также примет клуб «Кайрат-Москва».

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