В честь «макаревича» столетней давности

Аффторишка, видимо, с дуба рухнул и сильно головой ударился, перебрав перед написанием своего "шедевра". Какая жде мразь! Обыкновенная продажная пиндосовская шлюха!

ВераВерная

Агидель, ты откель? Во наплела Епифанова, во намутила))) Не ошиблась сайтом, не? В 404 такие статейки бы проканали, а нам это дешёвое повидло без надобности, не клюнем.