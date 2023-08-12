Из Нижнего Новгорода сообщают: при участии штаба Захара Прилепина сформирован батальон имени Максима Горького.
В честь «макаревича» столетней давности
Комментарии
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Ольга Кожемякина
Аффторишка, видимо, с дуба рухнул и сильно головой ударился, перебрав перед написанием своего "шедевра". Какая жде мразь! Обыкновенная продажная пиндосовская шлюха!
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4 час.
ВераВерная
Агидель, ты откель? Во наплела Епифанова, во намутила))) Не ошиблась сайтом, не? В 404 такие статейки бы проканали, а нам это дешёвое повидло без надобности, не клюнем.
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3 час.
ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВО
Пейсатель дерьмо, как вся эта блевотина.
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2 час.
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