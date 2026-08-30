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7дней.ru

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Бузова заинтриговала свадебным платьем

Бузова заинтриговала свадебным платьем

Ольга Бузова Соцсети Ольги Бузовой Ольга удивила поклонников, опубликовав кадры в свадебном образе. Певица и телеведущая, не состоящая в браке, предстала в белом платье невесты.

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