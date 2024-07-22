В Иркутском районе 23-летний водитель ниссана попал под грузовик на встречке и погиб

Смертельное ДТП произошло ночью на 8 километре автодороги «Иркутск- Усть-Ордынский- Жигалово». Полиция предварительно установила, что 23-летний мужчина за рулем «Nissan Wingroad» выехал на встречку и попал под «МАЗ».
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