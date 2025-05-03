Семья на рекламном плакате? Не меньше пяти детей!

Разумные идеи по выползанию из демографической ямы начинают проникать в умы политиков и чиновников. Уже 2025 год, и потихоньку становится ясно, что деньгами проблему рождаемости не решить, так как проблема не в деньгах.
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