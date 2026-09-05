Овербукинг: «Узаконенное мошенничество» ударит по пассажирам, но поднимет доходы авиаперевозчиков

«Никакая компенсация многим просто не поможет — когда или срывается важная деловая встреча, или сгорает оплаченный тур» Ирина Мишина Фото: Виктория Кольцова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Олег Смирнов Фёдор Борисов В России планируют официально разрешить овербукинг в гражданской авиации.