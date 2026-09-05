БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Овербукинг: «Узаконенное мошенничество» ударит по пассажирам, но поднимет доходы авиаперевозчиков

Овербукинг: «Узаконенное мошенничество» ударит по пассажирам, но поднимет доходы авиаперевозчиков

«Никакая компенсация многим просто не поможет — когда или срывается важная деловая встреча, или сгорает оплаченный тур» Ирина Мишина Фото: Виктория Кольцова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Олег Смирнов Фёдор Борисов В России планируют официально разрешить овербукинг в гражданской авиации.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя андрей картаев
андрей картаев

А дальше можно предположить что и в театр и в кино и на концерт тоже будут просить узаконить два билета на одно место ведь для торгашей это экономически целесообразно то есть так хотят узаконить мошенничество.