Овербукинг: «Узаконенное мошенничество» ударит по пассажирам, но поднимет доходы авиаперевозчиков

«Никакая компенсация многим просто не поможет — когда или срывается важная деловая встреча, или сгорает оплаченный тур» Ирина Мишина Фото: Виктория Кольцова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Олег Смирнов Фёдор Борисов В России планируют официально разрешить овербукинг в гражданской авиации.
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А дальше можно предположить что и в театр и в кино и на концерт тоже будут просить узаконить два билета на одно место ведь для торгашей это экономически целесообразно то есть так хотят узаконить мошенничество.