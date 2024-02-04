Пекин нанес дипломатическую пощечину Вашингтону

zoubova Восток дело тонкое!Боюсь я Китая.Кто знает,что у них на уме.Пока им надо они добренький,а потом....вопрос

Евгений Михайлов Китайская поддержка - это многозначительная говорильня, а взамен они ждут военную поддержку от России при захвате Тайваня.