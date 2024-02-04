Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пекин нанес дипломатическую пощечину Вашингтону

Пекин нанес дипломатическую пощечину Вашингтону

РИА КАТЮША В ходе переговоров с главой министерства обороны России Сергеем Шойгу, новый глава оборонного ведомства Китая Дун Цзюнь сделал сенсационное заявление: "Мы оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону.

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Комментарии
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zoubova
Восток дело тонкое!Боюсь я Китая.Кто знает,что у них на уме.Пока им надо они добренький,а потом....вопрос
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11 час.
Евгений Михайлов
Китайская поддержка - это многозначительная говорильня, а взамен они ждут военную поддержку от России при захвате Тайваня.
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11 час.
Виктор Шилин
У Китая нет друзей. Они себе на уме. Сами себе друзья.
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10 час.

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