В Спасском районе Приморья сотрудники Госавтоинспекции помогли автоледи

В полночь во время несения службы, двигаясь на патрульном автомобиле мимо села Летно-Хвалынское Спасского района, инспекторы отдельного взвода дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Спасский» лейтенант полиции Максим Копьёв и сержант полиции Алексей Кулик обратили внимание на женщину, стаявшую на обочине дороги с колесом.