Работник кухни расстрелял начальника, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении. Обвинение просило для него пожизненного заключения.
Приговор повару
Комментарии
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O
Olga
С учётом обстоятельств, 17 лет лишения свободы - слишком мало. Молодой, отсидит, освободится и продолжит... А что многодетный отец, так детям лучше такого отца вообще не знать - пьянь, наркомана и убийцу.
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10 час.
Генрих
Вопрос к художнику...он хоть раз держал автомат в руках, чтобы держать подбородок, как на картинке?
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4 час.
Вячеслав Денисов
Интересное у нас кривосудие! - убил человека, но успел настрогать 3-х детей и... отсидит и опять можно!..
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4 час.
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