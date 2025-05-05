Приговор повару

O Olga С учётом обстоятельств, 17 лет лишения свободы - слишком мало. Молодой, отсидит, освободится и продолжит... А что многодетный отец, так детям лучше такого отца вообще не знать - пьянь, наркомана и убийцу.

Генрих Вопрос к художнику...он хоть раз держал автомат в руках, чтобы держать подбородок, как на картинке?