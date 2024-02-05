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Критик Соседов: Тейлор Свифт — это наша Лариса Долина

Критик Соседов: Тейлор Свифт — это наша Лариса Долина

Сергей Соседов высказал свое мнение относительно Тейлор Свифт, отметив, что американская певица установила новый рекорд премии «Грэмми», став первым исполнителем, удостоенным награды за лучший альбом четыре раза.

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