Критик Соседов: Тейлор Свифт — это наша Лариса Долина

Сергей Соседов высказал свое мнение относительно Тейлор Свифт, отметив, что американская певица установила новый рекорд премии «Грэмми», став первым исполнителем, удостоенным награды за лучший альбом четыре раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии