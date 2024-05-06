Летние котлеты для тонкой талии: ни одной хлебной крошки, никакой манки или муки. Можно даже на ночь.

Вместе с летним теплом пришло непреодолимое желание есть только легкие и освежающие блюда. С закусками всё просто: изобилие овощей, которые можно запекать, добавлять в салаты и есть просто так, да и мясные угощения при желании можно хорошенько облегчить.
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