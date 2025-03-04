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Курские новости

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Девяти жителям курского приграничья, возвращенным с Украины, нужна госпитализаци

Девяти жителям курского приграничья, возвращенным с Украины, нужна госпитализаци

Девяти жителям приграничных районов Курской области из числа возвращенных с территории Украины, необходимо быстро оказать медицинскую помощь, гражданам требуется госпитализация, рассказал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

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