В Астрахани задержан владелец автосервиса, подозреваемый в краже топлива. Голубого

Ущерб хищения природного газа оценивается в 110 тысяч рублей. Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в краже из газопровода.
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