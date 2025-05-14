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«Теория красной машины» из TikTok объясняет, почему вы до сих пор одиноки

«Теория красной машины» из TikTok объясняет, почему вы до сих пор одиноки

Спойлер — все дело в фокусе внимания фото: Midjorney/ParentsПрактически каждый день в TikTok рождаются всевозможные тренды и теории, с помощью которых зумеры находят объяснение чему угодно.

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