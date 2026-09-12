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Царьград

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Такер Карлсон: США рискуют долги в 40 трлн из-за дедолларизации

Такер Карлсон: США рискуют долги в 40 трлн из-за дедолларизации

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что использование доллара как оружия подталкивает страны к дедолларизации, что может избавить США от долгов в 40 трлн долларов.

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