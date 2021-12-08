Предприятия и организации Алушты посоревнуются на лучшее оформление внутренних интерьеров и уличных экспозиций

Уважаемые алуштинцы, приглашаем принять участие в городском смотре-конкурсе "Зимняя сказка в Алуште - 2022"Для создания праздничной новогодней атмосферы предлагаем предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности и организационно-правовых форм, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющие деятельность на территории городского округа Алушта Республики Крым посоревноваться в:- лучшем новогоднем оформление внутреннего интерьера предприятия;- лучшем новогоднем оформление уличной экспозиции предприятия.