Ротенберг признался, что хотел бы сделать коллаборацию со школой Загитовой

Основатель академии «Красная машина» Роман Ротенберг признался, что хотел бы сделать коллаборацию со школой олимпийской чемпионки 2018 года фигуристки Алины Загитовой.
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